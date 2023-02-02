В Турции накрыли банду, которая переправляла нелегалов в Израиль

Чтобы попасть на израильскую территорию, «клиенты» платили по 5 тысяч евро.

Силовики разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой жителей Турции в Израиль.

Об этом сообщает «12-й канал«.

По данным издания, преступная сеть действовала на территории Турции, Израиля и Иордании. «Услугами» пользовались жители Турции, которые столкнулись на родине с экономическим кризисом и планировали отправиться на заработки в Израиль.

Чтобы попасть на израильскую территорию, люди платили «перевозчику» 5 тысяч евро, после чего их перевозили через слабо охраняемую израильско-иорданскую границу непосредственно в Гуш-Дан.

Как отмечено в сообщении, только за последний месяц работники Управления регистрации населения и миграции задержали 26 граждан Турции, нелегально проникших в Израиль через границу с Иорданией. В полиции также отмечают, что количество турецких нелегалов на территории Израиля превысили 1 тысячу человек.

Напомним, вблизи портового сирийского города Тартус потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего погибло более 90 человек. Выжить удалось только 20 мигрантам.

Также «Курсор» писал о беспорядках в лагере для беженцев Шуафат. Стычки произошли между палестинцами и силовиками, которые искали террориста, убившего военнослужащую ЦАХАЛа.