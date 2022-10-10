В лагере беженцев Шуафат начались беспорядки

По информации правоохранителей, в лагере беженцев Шуафат участники беспорядков бросаются в полицейских и сотрудников МАГАВ камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, а также осуществляют блокировку дорог. Правоохранители воспользовались средствами для разгона демонстраций.
Об этом сообщает издание «Детали».
За последние сутки полицейские арестовали троих человек, которых подозревают в причастности к беспорядкам на территории Восточного Иерусалима.
Сегодня, 10 октября, ЦАХАЛ сообщил о снятии блокады с Лагеря палестинских беженцев Шуафат, который перекрыли на въезд и выезд после теракта на КПП 8 октября. Это сделали «по оперативным соображениям и ради возвращения к нормальному ритму жизни». 22-летний Уди Тамими, который расстрелял израильских военных на КПП Шуафат, по-прежнему находится в бегах.
Правоохранители продолжают его разыскивать. К расследованию теракта на КПП Шуафат привлекли крупные силы армии, полиции и МАГАВ. Шуафат находится в муниципальных границах Иерусалима и его отгораживает высокая бетонная стена с единственным выездом через КПП. Соседний город Аната также перекрыли.
За предоставление помощи террористам уже арестовали четверых палестинцев, хотя в палестинских СМИ заявляют о двадцати задержанных. В Шуафате периодически происходят стычки между израильскими военными и местными экстремистами.
Ранее мы рассказывали, что в Лакии произошла стрельба, в ходе чего тяжелые ранения получила женщина.
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