В Тверии женщина родила дочь 2.2.2022 в 2:22

Историческое событие, было зафиксировано в отделении материнства и новорожденных Медицинского центра Паде-Пория под Тверией: Мать Реут Бар Илан родила маленькую дочь 2.2.2022, в 2:22 утром. В следующий раз нечто подобное произойдет более чем через тысячу лет, 3.3.3033, в 3:33 утра.

Женщина живет в Мицпе-Нетофе, религиозной общине на севере Израиля и не планировала рожать в особую дату. Роженица поступила в родильное отделение 2.02.22 после полуночи и была переведена в родильное отделение в сопровождении акушерки Таль Штерн.

Об этом сообщает Jewish Press.

Реут вспоминал: «Моя дата родов была 1 января, два дня назад. Когда мы говорили о дате, мои сыновья в шутку попросили меня перенести роды на 2.02. Один из них даже предложил мне родить 2.02.22 в 2 часа ночи, а я посмеялась и сказала ему, что он преувеличивает… так что, наверное, я была не права», — засмеялась она.

«Во время родов я не заметила, который час, пока акушерка Таль не сказала мне, что я родила 2:22. Только тогда я понял, что мне удалось попасть в дату и время, которые просили дети. Кроме того, сегодня Рош Ходеш Адар, месяц, полный радости… У меня был удивительный опыт, я полна радости. Ничто не может сравниться с этими моментами», — сказал Реут, добавив: «Я хочу поблагодарить Тала Стерна, замечательную акушерку, которая сопровождала меня во время родов, поддерживала и помогала».

Тал Штерн, акушерка, сказала: «Роды развивались очень быстро, мы не обращали внимания на время и не стремились к этому времени. Только после того, как ребенок появился на свет, я посмотрела на часы и заметила особое время в особую дату. Нет сомнений, что это замечательная девочка, и я желаю ей и ее семье прекрасной жизни».

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