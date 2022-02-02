Компания Osem откажется от повышения цен на продукты

После встречи с министром финансов Авигдором Либерманом представитель Osem заявил, что компания отложит повышение цен на свою продукцию до Песаха.

Председатель израильской компании Osem Дан Пропер и генеральный директор компании Ави Бен Ассаяг во вторник встретились с министром финансов Авигдором Либерманом.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Встреча состоялась через день после того, как Либерман и министр экономики Орна Барбивай призвали крупнейшие израильские компании не повышать резко цены на свою продукцию.

Как сообщают СМИ, на встрече во вторник было решено, что в течение следующих трех месяцев будет проведено углубленное изучение различных способов снижения роста цен на продукцию компании.

В результате компания Osem, которая уже подверглась резкой общественной критике за свое поведение, отложит запланированное повышение цен на свою продукцию до окончания Песаха.

Встреча состоялась через день после того, как десятки тысяч людей поделились постом со страницы Facebook программы «Хазинор» на 13-м канале, в котором содержался призыв бойкотировать макароны, производимые компанией Osem, из-за высокой разницы в цене между их пастой и пастой конкурирующих брендов.

Между тем, производитель химической продукции Sano также отреагировал во вторник на давление разгневанных потребителей из-за волны роста цен и объявил, что снизит цены на десятки продуктов, начиная с утра среды.

Курсор ранее писал, что Кирьят-Малахи прекратит закупать продукты Osem из-за повышения цен. Мэр Кирьят-Малахи заявил, что город не будет закупать продукты у компании Osem из-за слишком высоких цен, хотя и признал, что Кирьят-Малахи не является крупным покупателем товаров Osem.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.