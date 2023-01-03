В Украине отреагировали на разговор Коэна с лавровым

По словам посла Корнийчука, «Израиль уникален с точки зрения наших партнеров — он молчит».

Сегодняшний разговор министра иностранных дел Эли Коэна с главным российским дипломатом сергеем лавровым* представляет собой изменение в политике Израиля.

Об этом в комментарии The Times of Israel заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он отметил, что «министр иностранных дел Израиля не разговаривал с лавровым с начала войны», а Коэн «возобновил диалог», что настораживает Киев, поскольку позиция Израиля в отношении российского вторжения в Украину «неясна».

«К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров — он молчит», — сказал дипломат.

Как сообщал Курсор, во вторник, 3 января, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.