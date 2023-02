В Украинском культурном центре в Израиле открылась выставка, посвященная войне в Украине

В Украинском культурном центре в Израиле открылась выставка, посвященная сходству Второй мировой войны и полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

В Украинском культурном центре состоялось открытие выставки «Warsaw-Mariupol: cities of ruins, cities of struggle, cities of hope», организованное вместе с Polish Institute Tel Aviv. Выставка состоит из 16 пар фотографий, показывающих сходство трагедий, произошедших в Варшаве во время Второй мировой войны и разрушений в украинских городах (Мариуполь, Буча и других) после полномасштабного вторжения *россии в Украину.

«К сожалению, история повторяется. Спасибо нашим партнерам за поддержку в эти нелегкие времена для Украины!», – поделились в дипломатическом ведомстве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!