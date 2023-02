В Украинском культурном центре в Израиле состоялись мероприятия, посвященные годовщине войны

В Украинском культурном центре провели мероприятие по названию «We`re in this together», которое организовали совместно с Polish Embassy in Tel Aviv Elnet – European Leadership Network.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Мероприятие посвятили годовщине полномасштабного вторжения *россии в Украину и «постоянной поддержке наших европейских друзей в борьбе с агрессором».

Следует отметить, что в прошлом году ELNET Poland стал организатором визита в Польшу известных израильских специалистов по специальности травм и профилактики ПТСР: проф. Eyal Fruchter (CEO of Maale HaCarmel Mental Health Center) и Dr. Gila Matzliah-Liberman (Senior educational psychologist, Advisor to the Ministry of Education Israel) для работы с украинскими беженцами и польскими волонтерами.

Во время мероприятия гостям показали документальный фильм, который сняли в июне прошлого года и обсудили вместе с экспертами то, как можно помогать украинским беженцам.

«Спасибо нашим партнерам за организацию столь важного мероприятия!», – добавили в посольстве Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!