В украинском посольстве рассказали, о чем договорились Зеленский и Коэн на встрече в Киеве

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр иностранных дел Эли Коэн пообещал оказать помощь Киеву.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле.

О какой помощи шла речь — в украинском дипведомстве не уточнили, но подчеркнули, что Киев рассчитывает на получение «обещанного».

«На встрече в Киеве между президентом Украины Зеленским и министром иностранных дел Эли Коэном от имени израильского правительства обязались безвозмездно передать Украине ряд вещей из Израиля. Мы ожидаем, что Израиль сдержит свои обещания. Израиль взял на себя обязательство, и теперь мы ожидаем, что он его выполнит, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля глава МИД Израиля Эли Коэн посетил Украину впервые со дня начала полномасштабной войны. Во время беседы Коэн с главой МИД Украины, Дмитрием Кулебой, сирена была активирована из-за угрозы ракетного удара, но даже это не помешало министрам продолжить встречу. Коэн сообщил, что беседа прошла хорошо. Он заявил о том, что Иерусалим продолжит поддерживать Киев и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Они также обсудили углубленное сотрудничество, включая борьбу с иранским терроризмом.

В ходе визита в Украину израильский министр также посетил Бучу (Киевская область), которая пережила во время оккупации жуткие зверства российской армии. По словам главы МИД Израиля, «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые он там услышал и испытал…».

С начала войны Израиль оказывает постоянную поддержку украинцам. Так, правительство нашей страны продолжает программу по лечению украинских тяжелораненых военных — израильские медики помогают бойцам восстановиться после тяжелых травм.