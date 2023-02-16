Встреча Коэна и Зеленского: появились первые фото и видео

Министр иностранных дел Израиля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уже появились первые фото и видео их встречи, сделанные в Киеве, украинской столице. О подробностях разговора пока что не сообщалось.





Напомним, что в этот четверг глава МИД Израиля Эли Коэн впервые посетил Украину с 24 февраля прошлого года, дня начала полномасштабной войны. Во время его беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой из-за угрозы ракетного удара активировали сирену, но даже это не прервало встречу министров.

Коэн сказал, что разговор получился хорошим. Он сказал Кулебе о том, что Иерусалим будет и дальше поддерживать Киев, как и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Также они поговорили об углубленном сотрудничестве, в том числе о борьбе с иранским терроризмом.

Эта встреча состоялась после того, как Коэн посетил Бучу (Киевская область), которая пережила во время оккупации жуткие зверства армии *россии. По словам главы МИД Израиля, «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал…».

Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и другие вещи, которые могут помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии признались, что «Минские соглашения» были фейком.

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