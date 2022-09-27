В Умани завершилось празднование Рош ха-Шана: хасиды покидают город

В этом году почти отсутствуют традиционные хасидские танцы по завершению праздника, поскольку паломники понимают, что в Украине идет война.

В украинском городе Умань завершилось празднование Рош ха-Шана. Большинство паломников с чемоданами начали выезжать с города.

Об этом на своем Telegram­-канале сообщила Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

В течение двух дней, с 25 по 27 сентября, в районе паломничества брацлавских хасидов не было зафиксировано чрезвычайных происшествий. Мероприятие было организовано на высоком уровне благодаря фонду им. Раби Нахмана при поддержке властей.

Отмечается, что правоохранительные органы обеспечили паломникам, приехавшим на праздник, несмотря на военные действия, максимальный уровень безопасности.

В общине отметили, что в этом году по завершению праздника Рош ха-Шана хасиды отказались от традиционных танцев, потому что понимают, что Украина находится в активной фазе войны.

Большинство паломников уже начали покидать Умань.



«Курсор» писал ранее, что в канун Рош ха-Шана в украинскую Умань прибыло более 20 тысяч евреев, однако они вынуждены были придерживаться правил безопасности, установленных местными службами.

Еще мы писали, что в украинском городе Умань перед празднованием еврейского Нового года Рош ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги. У самого места празднований было специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек.