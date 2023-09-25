В Управлении аэропортов просят расширить территорию Бен-Гуриона - подробности

Для этого необходимо отобрать часть земли у мошава.

Аэропорт Бен-Гурион продолжает сталкиваться с растущей нагрузкой, и Управление аэропортов рассматривает возможность расширения аэродрома за счет земли рядом с религиозным мошавом Цафрия. Однако жители мошава против такого расширения, так как им еще хорошо помнится случай в 1994 году, когда часть их земли была "экспроприирована" в пользу аэропорта.

Об этом пишет "НЭП".

Это не первый случай, когда Управление аэропортов пытается затронуть территорию мошава, основанного в 1949 году. Прошлые попытки переговоров также закончились безрезультатно. Согласно информации издания Passportnews, руководство Цафрии направило сообщение своим жителям о планируемых переговорах о переносе мошава в другое место.

В сообщении говорится: "Хотим сообщить вам, что глава совета Давид Ифрах был приглашен на встречу с Управлением аэропортов по вопросу переноса мошава Цафрия для расширения аэропорта. Общее собрание жителей для обсуждения этого вопроса состоится после праздника Суккот".

Мошав Цафрия был создан на земле, ранее принадлежавшей арабской деревне Аль-Сафирия, жители которой покинули ее во время Войны за независимость в 1948 году. Первыми жителями мошава стали переселенцы из Венгрии и Чехословакии. Примерно 30 лет назад часть земли, занимаемой мошавом, была передана международному аэропорту Бен-Гурион. На данный момент в мошаве проживает около 1000 человек.

Комментируя ситуацию, представители Управления аэропортов заявили, что они регулярно общаются с руководителями местных советов и населенных пунктов, расположенных рядом с аэропортом. Однако вопрос переноса поселения не относится к обязанностям Управления, которое действует в соответствии с Законом об управлении аэропортами, принятым в 1977 году.

Ранее в аэропорту Бен-Гурион возникла проблема - неизвестные создают помехи для GPS.