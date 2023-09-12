В Управлении древностей Израиля рассказали о новых удивительных археологических находках

Эти объекты использовались для отвода глаз, исцеления болезней и многого другого.

В Управлении древностей Израиля рассказали о том, какие "магические" артефакты нашли на паломническом маршруте Дарб аль-Хадж из Египта в Саудовскую Аравию, проходившем через Синайский полуостров.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

"Это открытие наглядно показывает, что люди в раннеосманский период, как и сегодня, обращались к колдунам и магам наряду с формальной верой в официальную религию", – рассказали доктор Итамар Таксель из Управления древностей Израиля и доктор Ницан Амитай-Прайс из Еврейского университета в Иерусалиме.

Израильтяне изучили артефакты, впервые найденные в 90-х годах прошлого века в районе Эйлата, неподалеку от Красного моря. Оказалось, что редкую коллекцию объектов использовали, чтобы проводить около 400 лет назад магические ритуалы. Люди верили, что это нужно для отвода глаз, исцеления болезней и многого другого.

Есть версия, что эти предметы намеренно сломали во время церемоний. Один предмет они описали как «фрагменты глиняных шаровидных погремушек, в основном похожих на мячи для настольного тенниса, содержащих мелкие камни, которые издают звук, когда погремушку встряхивают».

Кроме этого, найдены два артефакта, имеющие схожесть с миниатюрными жертвенниками для благовоний. Также там были фигурки обнаженной женщины или богини с поднятыми руками, и цветные кварцевые камешки.

По словам ученых, речь идет о первом случае, когда было найдено настолько большое количество ритуальных предметов. Территория, где сделали открытие, находится неподалеку от паломнической дороги Дарб аль-Хадж, начинавшейся в Каире через Синайский полуостров на Аравийский полуостров. Ее использовали с VII века нашей эры, начиная с происхождения ислама, и вплоть до XIX века.

Также "Курсор" сообщал, что израильские археологи нашли древнее оружие в пещере.