В Умм эль-Фахме застрелили мужчину - в МАДА рассказали подробности

Погибший известен сотрудникам полиции по сфере преступлений, связанных с наркотиками.

Сегодня днем, 4 октября, в Умм эль-Фахме в заброшенной квартире было найдено бездыханное тело 40-летнего мужчины. У него обнаружили проникающие огнестрельные ранения.

Об этом сообщает издание "Детали".

Погибшего нашла его мать после того, как он не возвращался домой три дня. На место происшествия она вызвала бригаду парамедиков МАДА, которые осмотрели тело мужчины и констатировали его смерть. В ходе медицинского обследования, он не подавал признаков жизни.

На место происшествия прибыли также следователи судебно-медицинской лаборатории полиции Израиля и приступили к расследованию обстоятельств дела. На данном этапе рассматриваются различные версии случившегося.

Отмечается, что погибший известен правоохранителям по сфере преступлений, связанных с наркотиками.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле во время праздника Суккот произошло несколько насильственных инцидентов, в результате которых погибло одиннадцать человек, еще десятки получили травмы разной степени тяжести.

Еще мы писали, что в понедельник утром, 2 октября, на севере Израиля, в деревне Зарзир, произошло покушение на убийство женщины. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла подробности инцидента.

Напомним, что в ночь на 30 сентября в южном Тель-Авиве произошло убийство. Жертвой нападения стал гражданин Судана, которого расстреляли практически в упор. В сети появилось видео, на котором запечатлен этот момент.