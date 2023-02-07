В Верхней Галилее ограбили базу МАГАВа: похищена форма и снаряжение

В поселке Корзим, расположенном в Верхней Галилеи, преступникам удалось взломать склад на базе добровольцев МАГАВа и похитить оттуда различное снаряжение, а также несколько комплектов формы.

Об этом сообщает 12 канал.

В полиции подчеркнули, что это серьезный инцидент, ведь злоумышленники могут использовать оборудование для реализации своих преступных действий. На прошлой неделе произошел именно такой случай, когда двое мужчин были убиты киллерами, которые были замаскированные под оперативников полиции. Расследование показало, что это были разборки между преступными кланами.

В МАГАВе прокомментировали происшествие и подчеркнули, что его расследованием занимается центральное подразделение пограничной полиции с использованием всех средств и возможностей.

«Курсор» писал ранее, что в окружной суд Хайфы подали обвинительное заключение в отношении трех жителей севера, которые подозреваются в краже патронов и продаже их неустановленным лицам. Как оказалось, кражи боеприпасов стрелкового оружия совершались в течение года.

Еще мы писали, что на юге Израиля обнаружили огромную недостачу патронов, которые должны были находиться на военной базе ЦАХАЛа.