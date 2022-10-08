В Верхней Галилее загорелось авто: водитель в тяжелом состоянии

Мужчина с ожогами всех частей тела пребывает в тяжелом состоянии и в данный момент погружен в искусственную кому.

В субботу, 8 октября, утром недалеко от Мицпе Амука в Верхней Галилее в лесистой местности был обнаружен горящий автомобиль.

Об этом сообщает портал IsraelInfo.

Отмечается, что водитель автомобиля получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

«В начале одиннадцатого утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горящем автомобиле в районе Мицпе Амука. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящую машину, съехавшую с шоссе на обочину, а рядом с ней лежал обгоревший тяжело раненый 40-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что парамедики стабилизировали пострадавшего и госпитализировали его в реанимационное отделение больницы «Зив» в Цфате. Мужчина с ожогами всех частей тела пребывает в тяжелом состоянии и в данный момент погружен в искусственную кому.

«Пожарные потушили горящий автомобиль и начавшее распространяться на сухую траву пламя, а также прочесали район в поисках других возможных пострадавших. Начато расследование обстоятельств инцидента», — информирует портал.

Как сообщал Курсор, во вторник, 30 августа, на шоссе 40 в районе перекрестка Ха-Таясим неподалеку от Йехуда загорелся микроавтобус.

На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала в медицинское учреждение «Бейлинсон» 30-летнего мужчину, получившего травмы в результате пожара. Он отравился угарным газом. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Курсор писал ранее, что на шоссе на севере Израиля недалеко от Йокнеам-Илит загорелся автобус. В результате инцидента никто не пострадал, но общественный транспорт сгорел полностью.