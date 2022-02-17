Неподалеку от Йокнеам-Илит загорелся автобус

10:50, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
Смертельное ДТП в Галилее фото
Смертельное ДТП в Галилее
Фото: David Cohen/Flash90

Пожарно-спасательная служба сообщила о том, что недалеко от Йокнеам-Илит на севере Израиля загорелся автобус. В сети появилось первое видео.

Автобус загорелся на шоссе на севере Израиля недалеко от Йокнеам-Илит в четверг утром.

Об этом передает The Jerusalem Post. 

В результате инцидента никто не пострадал, но автобус сгорел полностью.

В пожарно-спасательные службу поступило сообщение о дымящемся автобусе около 6 утра. Когда бригады прибыли на место происшествия, они увидели, что весь автобус пылает.

Как ранее писал Курсор, семья из трех человек, проживающая в Иерусалиме, придумала «уникальную» идею, чтобы победить иерусалимскую зимнюю стужу, разжигая угольный гриль в своей квартире. Это быстро дало обратный эффект, и они проснулись от густого дыма и недомоганий.

Курсор, кроме того, писал, что в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу.

Также Курсор передавал, что по меньшей мере семь человек, включая двух детей, погибли в результате взрыва и последующего пожара, произошедшего в многоквартирных домах на юге Франции в понедельник. Официальные лица сообщили, что ведутся поиски по меньшей мере двух человек, которые пропали без вести.

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Автор материала:
Ирен Давид
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