Неподалеку от Йокнеам-Илит загорелся автобус

Автобус загорелся на шоссе на севере Израиля недалеко от Йокнеам-Илит в четверг утром.
Об этом передает The Jerusalem Post.
В результате инцидента никто не пострадал, но автобус сгорел полностью.
В пожарно-спасательные службу поступило сообщение о дымящемся автобусе около 6 утра. Когда бригады прибыли на место происшествия, они увидели, что весь автобус пылает.
Как ранее писал Курсор, семья из трех человек, проживающая в Иерусалиме, придумала «уникальную» идею, чтобы победить иерусалимскую зимнюю стужу, разжигая угольный гриль в своей квартире. Это быстро дало обратный эффект, и они проснулись от густого дыма и недомоганий.
Курсор, кроме того, писал, что в Араде произошел пожар: мужчину с сильным отравлением дымом отправили в больницу.
Также Курсор передавал, что по меньшей мере семь человек, включая двух детей, погибли в результате взрыва и последующего пожара, произошедшего в многоквартирных домах на юге Франции в понедельник. Официальные лица сообщили, что ведутся поиски по меньшей мере двух человек, которые пропали без вести.
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