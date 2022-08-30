На шоссе 40 вспыхнул микроавтобус: первые подробности

В результате происшествия пострадал 30-летний мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение «Бейлинсон».

Во вторник, 30 августа, на шоссе 40 в районе перекрестка Ха-Таясим неподалеку от Йехуда загорелся микроавтобус.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала в медицинское учреждение «Бейлинсон» 30-летнего мужчину, получившего травмы в результате пожара. Он отравился угарным газом. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, из-за чего микроавтобус мог загореться.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе на севере Израиля недалеко от Йокнеам-Илит загорелся автобус. В результате инцидента никто не пострадал, но общественный транспорт сгорел полностью.

Еще мы писали, что в Греции итальянский паром Euroferry Olympia с 288 пассажирами на борту загорелся возле острова Эрикус в Ионическом море. В результате происшествия пострадал один пассажир, его доставили в больницу на Корфу с проблемами дыхания.

Напомним, в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом, а пять человек получили ожоги. Есть опасение, что здание может рухнуть, поэтому к нему запретили приближаться.