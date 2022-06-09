В воскресенье занятия в Иерусалимском округе начнутся в 10:00

В остальных районах занятия будут проходить в обычном режиме. В специальных учебных заведениях обучение будет проходить в обычном режиме.

Союз учителей объявил, что занятия во всех учебных заведениях Иерусалимского округа — в детских садах, начальных и средних школах — начнутся в 10:00.

Об этом сообщает Maariv.

Однако в остальных районах занятия будут проходить в обычном режиме.

Также сообщается, что в специальных учебных заведениях обучение будет проходить в обычном режиме.

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Также мы сообщали, что южноафриканский совет прессы исключил еврейскую газету за критику карикатуры на еврея. Исключение последовало за спором, который возник, когда в Report были опубликованы мнения двух экспертов по антисемитизму, которые критиковали оскорбительную карикатуру на еврея, засовывающего деньги в рот.