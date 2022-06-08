Забастовка учителей: 9 июня занятия начнутся в 10 часов

Из-за забастовки в некоторых городах все детские сады и школы начнут свою работу только с 10 часов, сообщил профсоюз учителей.

Профсоюз учителей Израиля объявил о забастовочных санкциях в знак протеста против «затягивания процесса формирования нового соглашения по зарплатам».

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В рамках забастовочных санкций, занятия во всех детских садах и школах некоторых населенных пунктов центра страны 9 июня начнутся в 10:00. Учебные заведения для детей с особыми потребностями будут работать в обычном режиме.

Список городов и населенных пунктов, в которых завтра учеба начнется с 10.00 :

Эвен Йегуда, Оранит, Эльяхин, Алфей Менаше, Элькана, Эльад, Ариэль, Беэр-Яаков, Бейт Даган, Бней Аиш, Бреннер, Гиват Шмуэль, Гедера, Гдерот, Гезер, Джальджулия, Ган Явне, Ганей Тиква, Ган Равэ, Дром а-Шарон, Земер, Хевель Явне, Хевель Модиин, Тайбе, Тира, Явне, Йегуд-Моносон, Кохав Яир, Цур Игаль, Кфар Бара, Кфар Йона, Кфар Саба, Кафр Касем, Лев а-Шарон, Лод, Мазкерет Батья, Нахаль Сорек, Нес-Циона, Савьон-Ганей Иегуда, Иммануэль, Эмек Хефер, Сдот Дан, Пардесия, Кдумим, Кадима-Цуран, Калансуа, Кирьят-Экрон, Карней Шомрон, Рош а-Аин, Ришон ле-Цион, Реховот, Рамле, Раанана, Шоам, Шомрон, Тель-Монд.

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