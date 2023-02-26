В январе в стране поставлен новый рекорд по использованию цифровых кошельков

Использование цифровых кошельков в Израиле продолжает бить рекорды.

Об этом информирует портал Детали со ссылкой на данные компании «Автоматизированные банковские услуги», опубликованные в воскресенье, 26 февраля.

Отмечается, что расходы израильтян с использованием цифровых кошельков в январе 2023 года составили 2,45 млрд шекелей — в 3,7 раза больше по сравнению с январем прошлого года. Рост по сравнению с декабрем 2022 года был более умеренным и составил 2,5 процента.

«Эти данные фактически являются продолжением тенденции 2022 года, когда расходы израильтян с использованием цифровых кошельков выросли в 6,4 раза и достигли в общей сложности 17,44 млрд шекелей по сравнению с 2,74 млрд шекелей за весь 2021 год», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года в Израиле начал работать цифровой кошелек Google Pay. Цифровой кошелек Google можно использовать во всех торговых точках, кроме тех, которые принимают бесконтактные платежи. Он используется так же, как и BIT — приложение загружается из магазина приложений, и в него загружается информация о кредитной карте.

Любая кредитная карта, загруженная в Google Pay в Израиле, должна быть выпущена израильским банком или израильской компанией по выпуску кредитных карт, такой как Max (VISA), Isracard (Mastercard) или CAL (Diners).

Также Курсор писал о том, что Министерство финансов Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа изучают возможность выпуска цифровых государственных облигаций на инфраструктуре блокчейна. Они создали совместную команду для проверки концепции (PoC) клиринга цифровых облигаций Государства Израиль на новой платформе для торговли и клиринга цифровых активов. Новая платформа основана на блокчейне, технологии, лежащей в основе криптовалют, смарт-контрактов и токенизации.