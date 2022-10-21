Израиль рассматривает возможность выпуска цифровых гособлигаций на блокчейне

Минфин и TASE создали совместную команду для проверки концепции клиринга цифровых облигаций Израиля на новой платформе для торговли и клиринга цифровых активов.

Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) изучают возможность выпуска цифровых государственных облигаций на инфраструктуре блокчейна. Они создали совместную команду для проверки концепции (PoC) клиринга цифровых облигаций Государства Израиль на новой платформе для торговли и клиринга цифровых активов. Новая платформа основана на блокчейне, технологии, лежащей в основе криптовалют, смарт-контрактов и токенизации, сообщает Globes.

Расследование TASE и главного бухгалтера мотивировано последними событиями на финансовых рынках, включая использование DLT, токенизацию различных активов и тесты, проводимые финансовыми учреждениями и центральными банками по всему миру при выпуске цифровой валюты Центрального банка (CBDC). Минфин осознает, что эти события приведут к существенным изменениям на финансовых рынках, особенно в торговле и клиринге.

Процессы привлечения госдолга и управления им сложны и масштабны, требуют синхронизации между несколькими системами, охватывают множество сторон (местных и международных) и подлежат строгому контролю и руководству со стороны регулирующих органов.

Новый проект создаст важный плацдарм, который послужит основой для модернизации других механизмов в будущем. Внедрение передовых технологий позволит снизить затраты, сократить время выпуска и клиринга государственных облигаций, повысить прозрачность, оптимизировать процессы и снизить риски.

PoC будет включать в себя цифровизацию новой серии облигаций и ее выпуск участникам системы. В рамках выпуска ведущие банки, как международные, так и местные (первичные дилеры), примут участие в «живом тестировании», в ходе которого они будут подключены к специальной системе Blockchain, которая будет разработана TASE и избранными поставщиками технологий. Приобретенные единицы новой серии будут выданы на электронные кошельки участников пилота. Вознаграждение за выпуск в цифровой валюте будет переведено с электронных кошельков участников на специальный электронный кошелек Государства Израиль.

Генеральный директор TASE Иттай Бен-Зеев сказал: «Финансовые рынки претерпевают радикальные преобразования в последние годы с внедрением революционных технологий, которые влияют на то, как клиенты во всем мире работают и инвестируют. Как мировой технологический лидер, мы надеемся, что Израиль возглавит финансовые технологии, будучи первым, кто внедрил передовые технологии и модернизировал рынок капитала, сделав его более доступным для общественности.Я хотел бы поблагодарить главного бухгалтера и всех, кто участвует в этом важном проекте, который является первым и важный шаг к созданию более продвинутого и доступного рынка капитала».

Главный бухгалтер Яли Ротенберг сказал: «Движение, которое мы в настоящее время проводим вместе с TASE по выпуску гособлигаций на платформе Blockchain, ставит Израиль в авангарде технологий и позволяет нам проверять безопасным и контролируемым образом. Новые возможности для выпуска и управления госдолгом. Я считаю, что технологии, основанные на блокчейне, останутся, и со временем они проникнут в ядро ​​​​финансовых рынков, основательно и глубоко изменив их. Наш долг постоянно изучать новые технологии и методологии. Буквально недавно мы запустили новую платформу для государственных платежей малому бизнесу. Я хотел бы поблагодарить TASE и других партнеров — первичных дилеров и технологических компаний — за сотрудничество в этом инновационном и важном проекте».

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