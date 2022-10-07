В Лоде застрелили мужчину

В мужчину выстрелили ночью, 7 октября, что привело к смертельному ранению.

Об этом сообщает Maariv.

Жертву нападения доставили на «скорой» в больницу, где медики констатировали смерть. Полиция уже расследует обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Хевроне нашли убитым 25-летнего представителя ЛГБТ Ахмеда Абу Мархиа. Палестинец уже несколько лет проживал в Израиле, потому что в ПА ему постоянно поступали угрозы после каминг-аута. Из-за давления мужчина даже сменил телефонный номер и в скором времени намеревался начать новую жизнь в Канаде.

Палестинское агентство утверждает, что голову Ахмеда отрезали, сфотографировали его тело и распространили снимки по палестинским соцсетям. Полиция и генпрокуратура ПА заявили, что начали расследование убийство и уже задержали подозреваемых. Больше узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что в Галилее родственники 18-летнего Вассима Кайяля, которого убили в результате покушения в парке Нагарии, угрожали медикам и устроили погром в больнице. Правоохранители уже арестовали двух человек за нападение на полицию и охрану.

Помимо этого, недавно ЦАХАЛ провел расследование, в ходе которого не обнаружил связи между смертью 7-летнего палестинца и действиями солдат.