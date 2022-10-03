В заповеднике на севере Израиля обнаружен клад с древними монетами

Управление древностей в координации и сотрудничестве с Управлением природы и парков будет работать над тем, чтобы представить клад широкой публике.

В Баниасе у подножия Голанских высот был обнаружен тайник в стене, в котором найдены 44 монеты с чистого золота.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Эксперты рассказали, что находка 1400-летней давности относится к эпохе завоевания халифами династии Омейядов. Среди византийских монет обнаружены несколько отчеканенных во времена императора Фоки (602-610 гг. н.э.) и много монет времен императора Ираклия (610-641 гг. н.э.)

Руководитель раскопок от имени Управления древностей Йоав Лерер отметил, что с помощью обнаруженных сокровищ можно узнать больше про экономическую ситуацию в городе Баниас в последние 40 лет византийского контроля над ним.

Археологи, которые нашли клад у основания стены, предполагают, что он был спрятан человеком или семьей, спешно покидающей дом в преддверии войны, однако, они надеялись вернуться.

Управление древностей в координации и сотрудничестве с Управлением природы и парков будет работать над тем, чтобы представить сокровища широкой публике.

מטמון של 44 מטבעות זהב בני כ-1,400 שנה התגלה בחפירת רשות העתיקות בשמורת הטבע נחל חרמון. הארכיאולוג ד»ר יואב לרר: «מי שטמן את המטבעות בתוך קיר כנראה נס על נפשו בתקווה לחזור ולאסוף את רכושו». המטבעות הם של הקיסר פוקאס ומטבעות רבים שנטבעו על ידי הקיסר הרקליוס. pic.twitter.com/xR5QhJ3SbU — Ofer Aderet עופר אדרת (@oferaderet) October 3, 2022

«Курсор» писал ранее, что в Северном Йоркшире отец вместе с двумя сыновья исследовали местность с помощью металлоискателя и обнаружили невероятный клад, который был зарыт в землю в 1470-х годах, во время Войны Алой и Белой розы.