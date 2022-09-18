В Англии нашли клад, зарытый солдатом во время Войны Алой и Белой розы

Отец и сыновья наткнулись на коллекцию из 21 монеты и золотого кольца в Северном Йоркшире, когда исследовали местность с помощью металлоискателя.

В Северном Йоркшире отец вместе с двумя сыновья исследовали местность с помощью металлоискателя и обнаружили невероятный клад, который был зарыт в землю в 1470-х годах, во время Войны Алой и Белой розы — династического конфликта между английскими монархами и дворянством.

Об этом сообщает Express.

Джефф, Майкл и Ник Уордены были в восторге от своей находки, им даже удалось сразу продать сокровища за несколько тысяч фунтов стерлингов. Считается, что его в землю зарыл солдат, чтобы спрятать, но он за ними не вернулся, потому что погиб в одном из многочисленных сражений.

Мужчины обнаружили золотое кольцо, которое продали на аукционе за 6500 фунтов стерлингов. Эксперты отметили, что оно является одним из самых уникальных, которые были ранее обнаружены. А еще клад состоял из монет, датируемых правлением короля Эдуарда IV из династии Йорков в 1460-х годах.

Отметим, что Войны Алой и Белой розы — конфликтов между группировками английской знати в борьбе за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов — Ланкастеров и Йорков, который продолжался четыре десятилетия.

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