В Афуле в результате пожара на автостоянке загорелось пять авто

Известно, что пожар произошел на автостоянке рядом с заправочной станцией «Сонол» на улице Ха-Баним в Афуле.
На место происшествия прибыл отряд пожарных, состоящий из 5 человек
По прибытии пожарные обнаружили 5 очагов возгорания на транспортных средствах, не примыкающих друг к другу.
Пожарные начали тушение пожара в двух секторах, чтобы защитить близлежащее строение, а также предотвратить распространение огня на ближайшую заправочную станцию.
Сообщается, что в ходе инцидента никто не пострадал, но машинам нанесен значительный ущерб.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме арабский террорист открыл огонь по автобусу: один человек пострадал.
В сети опубликовали видео инцидента, на котором видно, как террорист подбегает и стреляет по автобусу. Ежедневно происходит 40 таких терактов.
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