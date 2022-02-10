В Афуле в результате пожара на автостоянке загорелось пять авто

Сегодня, 10 февраля, стало известно о том, что в Афуле в ходе пожара загорелось 5 автомобилей. Прибывший на место происшествия отряд пожарных оперативно локализовал очаг возгорания и потушил огонь.

Известно, что пожар произошел на автостоянке рядом с заправочной станцией «Сонол» на улице Ха-Баним в Афуле.

На место происшествия прибыл отряд пожарных, состоящий из 5 человек

По прибытии пожарные обнаружили 5 очагов возгорания на транспортных средствах, не примыкающих друг к другу.

Пожарные начали тушение пожара в двух секторах, чтобы защитить близлежащее строение, а также предотвратить распространение огня на ближайшую заправочную станцию.

Сообщается, что в ходе инцидента никто не пострадал, но машинам нанесен значительный ущерб.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме арабский террорист открыл огонь по автобусу: один человек пострадал.

В сети опубликовали видео инцидента, на котором видно, как террорист подбегает и стреляет по автобусу. Ежедневно происходит 40 таких терактов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.