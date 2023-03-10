Экс-сотрудники посольства Израиля в Великобритании взбунтовались против правительства Нетаниягу: подробности

Бывшие сотрудники посольства Израиля в Великобритании заявили, что смогли бы работать при нынешнем правительстве.

Двадцать три бывших сотрудника посольства Израиля в Лондоне написали статью, в которой заявили, что не смогли бы добросовестно выполнять свою работу, если бы продолжали служить в дипломатической миссии при нынешнем израильском правительстве.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«В условиях кризиса, вызванного израильской экстремистской коалицией, мы не верим, что посольство теперь является местом, где можно эффективно представлять интересы еврейского и демократического Государства Израиль», — написали экс-сотрудники.

Их статья стала выражением несогласия с политикой жесткого правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которое было приведено к присяге 29 декабря 2022 года.

Авторами являются британцы, израильтяне и лица с двойным гражданством, которые работали спичрайтерами, сотрудниками по связям с прессой и общественностью, сотрудниками службы безопасности, администраторами и вспомогательным персоналом в израильской миссии в Лондоне.

Они подчеркнули, что гордятся тем, что служили в посольстве, но «если бы мы работали там сегодня, мы бы серьезно рассмотрели наши позиции».

«К сожалению, при нынешнем правительстве сотрудники посольства больше не участвуют в попытках говорить трудные истины от имени либеральной демократии, а являются частью усилий по обелению первого правительства Израиля с явно антидемократическими намерениями», — написали бывшие сотрудники посольства.

«Невозможно надежно укрепить отношения между Израилем и Великобританией на основе солидарности между демократическими государствами, работая на это правительство», — написали бывшие сотрудники.

«Это правительство, которое стремится вывести Израиль из лагеря либеральных демократий. Правительство, которое, проталкивая «судебные реформы», устранит все средства защиты гражданских прав, которыми пользуются граждане Израиля, попирая ценности Декларации независимости Израиля», — добавили они.

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