Нетаниягу в Риме встретили демонстранты: подробности

Израильтяне, живущие в столице Италии, вышли на протест против судебной реформы.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает свой визит в Италию и встретился сегодня, 10 марта, с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

Израильтяне, живущие в Риме, во время визита Нетаниягу вышли на демонстрацию протеста против судебной реформы, сообщает портал Детали.

Отмечается, что участники акции размахивали израильскими флагами и скандировали «Демократия!» и «Израиль не будет диктатурой!»

Нетаниягу заявил, что речь на встрече с Мелони шла о противостоянии Ирану.

«Мы встретились, чтобы вместе противостоять попыткам Ирана вооружиться ядерными бомбами против нас», — сказал премьер-министр.

גם ברומא. בכל מקום pic.twitter.com/MkPXJtyDrG — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) March 10, 2023

Как сообщал Курсор, появилось заявление итальянского премьер-министра Джорджии Мелони, которая сегодня встретилась в Риме с Нетаниягу.

«Я шокирована очередной новостью о насилии в отношении израильских граждан. Италия поддерживает Израиль перед лицом террористической атаки, произошедшей вчера в Тель-Авиве. Я выражаю Нетаниягу мою солидарность и солидарность итальянского правительства», – сказала она.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в римской синагоге (Италии), где его резко раскритиковала президент Союза еврейских общин Италии Наоми Ди Сейни касаемо судебной реформы. Однако глава правительства почти не обратил на это внимание, о чем подробнее читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что появилось фото раненого в теракте в Тель-Авиве. Пострадавший серьезно ранен и сейчас находится в опасности.

Помимо этого силовики арестовали отца террориста, совершившего теракт в Тель-Авиве, а посольство Франции осудило нападение.