Вакцинация младенцев в Израиле может начаться в апреле

18:38, Сегодня
Новости Израиля
Вакцинация детей фото
Вакцинация детей
Фото: canva.com

Pfizer проводит клинические испытания, чтобы снизить возраст вакцинации, ожидется, что вакцину смогут получить дети с пяти лет до шести месяцев. 

Ожидается, что к апрелю Израиль начнет вакцинацию детей с 6 месяцев до 5 лет.

Об этом сообщает Times of Israel.

«В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю мы начнем вакцинировать детей всех возрастов», — заявил доктор Ашер Шалмон, директор по международным отношениям Министерства здравоохранения.

Pfizer проводит клинические испытания, чтобы снизить утвержденный возраст для своей вакцины с пяти лет до шести месяцев. В прошлом месяце компания Pfizer сообщила, что в продолжающемся наблюдении детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет «не было выявлено никаких проблем», и вакцина «продемонстрировала благоприятный уровень безопасности».

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Автор материала:
Кати Адхам
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