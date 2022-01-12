Вакцинация младенцев в Израиле может начаться в апреле

Pfizer проводит клинические испытания, чтобы снизить возраст вакцинации, ожидется, что вакцину смогут получить дети с пяти лет до шести месяцев.

Ожидается, что к апрелю Израиль начнет вакцинацию детей с 6 месяцев до 5 лет.

Об этом сообщает Times of Israel.

«В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю мы начнем вакцинировать детей всех возрастов», — заявил доктор Ашер Шалмон, директор по международным отношениям Министерства здравоохранения.

Pfizer проводит клинические испытания, чтобы снизить утвержденный возраст для своей вакцины с пяти лет до шести месяцев. В прошлом месяце компания Pfizer сообщила, что в продолжающемся наблюдении детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет «не было выявлено никаких проблем», и вакцина «продемонстрировала благоприятный уровень безопасности».

В настоящее время компания проверяет реакцию на три мини-дозы для детей младше 5 лет, после того как было обнаружено, что две дозы вызвали побочную реакцию у детей в возрасте от 6 до 24 месяцев. Советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович, ведущий эпидемиолог, также отметил на брифинге для прессы в среду, что Израиль стремится в ближайшее время ввести детские дозы. «Дети зачастую гораздо меньше болеют, чем взрослые, но у них может быть PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19), поэтому необходимо вакцинировать детей». Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что назван самый опасный симптом COVID-19 у детей.

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