Ведется разбирательство: в японской тюрьме скончался израильтянин

Во вторник, 11 октября, в японской тюрьме скончался 60-летний израильтянин. Он отбывал наказание за контрабанду наркотических средств.

Об этом сообщает издание «Детали».

Инцидент произошел в центре заключения Йокогамы. Адвокат заключенного отметил, что у мужчины были проблемы с сердцем. Но, по его словам, смерть могла наступить по иным обстоятельствам, а не по причинам медицинского характера. В связи с этим, ведется разбирательство. Администрация тюрьмы еще не подтвердила причину смерти.

Адвокат, представлявший интересы израильского гражданина, отметил, что недавно заключенный перенес операцию на сердце. На протяжении всего следствия он не признавал свою вину и после своего задержания сообщил властям об ухудшении здоровья. Но его обращения по поводу предоставления медицинской помощи не были удовлетворены за последние полтора года.

«Курсор» писал ранее, что израильтянку, которая долгое время упорно отказывалась выполнять постановление суда о разводном процессе, приговорили к тюремному заключению.

Еще мы писали, что 19-летний парень, житель Беэр-Шевы, находящийся в настоящее время в заключении в тюрьме Аялон, подозревается в изнасиловании другого заключенного под носом у охраны, несмотря на то, что в камере велось видеонаблюдение.