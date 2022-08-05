Ведущий раввин: «Студенты, оставшиеся без ешивы, находятся в опасности для своей духовной жизни»

Гершон Эдельштейн заявил, что «мы не можем стоять в стороне, и деканы ешив обязаны и должны принять учеников в свою ешиву».

В преддверии нового учебного года раввин Гершон Эдельштейн, ведущий литовский раввин-хареди, направил письмо деканам ешив старших классов о десятках учеников, у которых еще нет места в ешиве на этот учебный год.

«Как известно, в настоящее время несколько десятков мальчиков не имеют места в ешиве», — написал раввин Эдельштейн в письме. Это очень серьезно, потому что это угрожает жизни, как духовной, так и материальной, этих мальчиков и их семей».

Официально ответственным за решение этого вопроса является декан Хевронской ешивы раввин Давид Коэн.

Раввин Эдельштейн отметил: «Нужно действовать в соответствии с его мнением, чтобы обеспечить всем мальчикам соответствующую основу, которая позволит им преуспеть в Торе, и ни один мальчик не останется без ешивы на следующий семестр».

«Курсор» писал, что в Шаббат арабские террористы пытались поджечь дом раввина Дова Лиора. Полиция сообщила о нападении палестинских арабов на дом рава Лиора в Иерусалиме. Установлена попытка поджога с целью угрозы жизни и повреждения имущества.

Также мы информировали, что появилось видео с полицейскими, которые применили насилие против поселенцев. Ведущие духовные лидеры религиозного сионизма среди которых рав Хаим Друкман, рав Дов Лиор, рав Арье Штерн, рав Исраэль Ариэль, рав Шмуэль Элияху и другие выступили в поддержку основания новых поселений.