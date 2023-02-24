Великобритания не будет сотрудничать с Бен-Гвиром — МИД

Джеймс Клеверли, все поселения в Иудее и Самарии являются «представляют собой препятствие на пути к миру и угрожают физической жизнеспособности решения о создании двух государств».

Правительство Великобритании не намерено сотрудничать с ультраправым министром Итамаром Бен-Гвиром.

Об этом заявил министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли, сообщает The Times of Israel.

«Правительство Великобритании не подерживало Итамара Бен-Гвира в качестве министра национальной безопасности, и в настоящее время у нас нет планов делать это», — написал Клеверли в письме Совету арабо-британского взаимопонимания.

Ранее Совет выразил обеспокоенность по поводу действий пришедшего к власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху — в частности, относительно планов строительства новых поселений в Иудее и Самарии, а также наделения полномочиями крайне правых политиков — Бен Гвира и Бецалеля Смотрича.

«Мы призываем все израильские стороны воздерживаться от подстрекательских выражений и демонстрировать терпимость и уважение к группам меньшинств», — написал в своем ответе Клеверли.

Он также подтвердил позицию Великобритании, согласно которой все поселения являются «незаконными в соответствии с международным правом, представляют собой препятствие на пути к миру и угрожают физической жизнеспособности решения о создании двух государств».

Как сообщал Курсор, ряд европейских стран, среди которых Великобритания, присоединились к программе ETA (ETIAS), что усложнит для израильтян въезд на территорию ЕС.

Теперь после заполнения электронного заявления для пересечения границы и уплаты сбора, турист будет получать специальную форму с номером, для предоставления пограничникам. Номер будет действовать несколько лет с момента получения. Правила вступят в силу в конце 2023 года.

Также Курсор писал о том, что король Великобритании Чарльз ІІІ даровал рыцарский титул главному раввину Объединенной еврейской общины Содружества Эфраиму Мирвису.

Мирвис вошел в число немногих признанных королевским двором лидеров еврейской общины страны, включая президента совета депутатов британских евреев Мари Ван Дер Зил и нескольких рядовых британцев-евреев, переживших Холокост.