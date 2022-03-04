Верховный суд обязал ЦАХАЛ объяснить, почему хамец не разрешен на базах на Песах

Судьи также обязали государство объяснить, почему хамец запретили ввозить на базы в дни перед праздником. «Трудно смириться с тем, что нет ответа людям, которые хотят есть хамец на Песах, это их право», — сказала Хают.

На этой неделе Верховный суд издал приказ, который обязывает ЦАХАЛ объяснить в течение 60 дней, почему нельзя разрешить хамец в специально отведенных местах на базах на Песах.

Верховный суд также обязал ЦАХАЛ объяснить, почему употребление хамеца на базах было запрещено даже в дни перед праздником.

Петиция о хамеце на базах ЦАХАЛа была подана в ноябре прошлого года рядом организаций и 14 родителями детей, служащих в ЦАХАЛ, и кандидатов на военную службу. Они требовали внести поправки в военные приказы, позволяющие некошерным солдатам иметь и потреблять некошерную пищу на Песах.

Ходатайство было подано через адвокатов Ури Регева и Саги Агмона после неоднократных обращений организаций в ЦАХАЛ, к прокуратуре и министру обороны.

Во время слушаний председатель Верховного суда Эстер Хают сказала представителям государства, что «трудно смириться с тем, что нет ответа людям, которые хотят есть хамец на Песах, это их право».

Напомним, что возле Хальхула бойцы ЦАХАЛа открыли огонь по подозреваемым, бросавшим коктейли Молотова в израильские авто.

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