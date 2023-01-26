Верховный суд отреагировал на ходатайство о дисквалификации Нетаниягу с поста премьер-министра

Верховный суд отклонил петицию, поданную борцами за демократию, в котором они призвали объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу неспособным занимать должность.

Неудивительно, что судьи отказываются рассматривать ходатайство, объясняя это тем, что «другие процедуры не были исчерпаны» по этому вопросу.

Напомним, что во вторник израильский орган по надзору за демократией подал петицию в Верховный суд с просьбой принять решение о том, может ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу занимать свой пост.

Петиция была подана всего через несколько дней после того, как Верховный суд постановил, что лидер ШАС Арье Дери не может занимать пост министра, и на фоне сообщений о том, что генеральный прокурор рассматривает возможность заставить Нетаниягу уйти в отставку из-за конфликта интересов.

Израильская гвардия демократии призвала судей Верховного суда «поручить» правительству и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара «определить, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не может выполнять свои обязанности премьер-министра», говорилось в заявлении организации.

В своем обращении в суд Израильская гвардия демократии написала, что существует «серьезная и реальная обеспокоенность тем, что существует прямая связь между правительственным планом «радикальной перестройки системы правосудия» и уголовными делами против Нетаниягу — и основной целью плана состоит в том, чтобы помочь [Нетаниягу] избежать судебного преследования».

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