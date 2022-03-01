Верховный суд: Палестинцы могут оставаться в домах Шимон а-Цадика до вынесения решения

Семья Салем и еще три семьи не будут выселены из домов в Шимон а-Цадике до решения суда, а все это время будут выплачивать Израилю символическую арендную плату.

Верховный суд Израиля постановил, что четыре палестинские семьи в районе Шимон а-Цадик в Восточном Иерусалиме, находящемся в зоне риска, не будут выселены до завершения отдельного судебного процесса.

Палестинским семьям будет разрешено остаться в своих домах, пока Министерство юстиции будет вновь рассматривать давно закрытый вопрос о том, кому принадлежит земля, на которой были построены дома. Тем временем палестинские семьи будут выплачивать суду символическую арендную плату в уменьшенном размере.

Выселение в Шимон а-Цадике стало символической борьбой, которая попала в заголовки газет в Израиле и во всем мире. Израильские официальные лица предупреждают, что напряженная ситуация в районе, который является очагом напряженности, может привести к новой эскалации между Израилем и палестинцами.

Курсор ранее писал, что суд Иерусалима приостановил выселение палестинской семьи из Шимон а-Цадика. Семья Салем не будет выселена из дома в Шимон а-Цадик, по крайней мере до того момента, пока в суде не будет рассмотрена апелляция, поданная палестинской семьей.

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