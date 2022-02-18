Полиция снова не пропускает израильтян к могиле Шимона а-Цадика

СМИ предупреждают, что в этом районе Иерусалима сегодня вечером снова могут начаться беспорядки, так как местные арабы хотят выйти на масштабную демонстрацию.

В районе Шимон а-Цадик снова не пускают евреев. Инструкция полиции позволяет не пропускать людей непосредственно к могиле Шимона а-Цадика.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

«После нескольких спокойных дней (злой Бен Гвир всё ещё держит свой «офис» в районе) сегодня ситуация может ухудшиться. Израильские левые и местные арабы планируют демонстрации сегодня. Они делают это каждую пятницу близко к шаббату, но сегодня ожидается крупная», — сообщили администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что дополнительные подразделения полиции направлены в Шимон а-Цадик, где власти опасаются, что беспорядки вспыхнут вновь после того, как две предыдущие ночи были омрачены поджогом еврейского дома в районе.

еще напомним, что арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ в районе Шимон а-Цадик.

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