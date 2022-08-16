Изгнание «нелояльных к государству» депутатов: Бен-Гвир озвучил свои цели

Бен-Гвир призвал различать арабских и еврейских граждан. По его мнению, те, кто хочет уничтожить еврейское государство, должны быть немедленно депортированы.

Во вторник крайне правый депутат Итамар Бен-Гвир заявил, что готовит законопроект, предоставляющий судам возможность депортировать арабских граждан, нападающих на солдат по националистическим мотивам, и политиков, нелояльных к Государству Израиль.

Про того, кто бросает камни или коктейли Молотова в солдат ЦАХАЛа, Бен-Гвир однозначно сказал: «Он должен быть изгнан, лишен гражданства и депортирован».

Он пояснил о различии между арабскими гражданами и еврейскими израильтянами, утверждая, что евреи за такие преступления должны «сидеть в тюрьме много лет», а не быть депортированными.

«Есть разница между теми, кто хочет уничтожить еврейское государство, и теми, кто этого не хочет», — уверен Бен-Гвир.

Во время интервью Бен-Гвир назвал членов Объединенного списка Аймана Одеха и Офера Кассифа в числе первых лиц, которые, по его мнению, должны быть депортированы. Он заявил, что они активно работают против Государства Израиль, не сообщив при этом подробностей.

«Курсор» писал, что суд продлил арест террориста Басаама Асади из «Исламского джихада».

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.