Суд продлил арест террориста Басаама Асади из «Исламского джихада»

Военный прокурор попросил продлить арест Асади на девять дней, отметив, что в деле замешаны еще несколько человек, которые были арестованы в рамках расследования. Адвокат Асади попросил отпустить его под домашний арест.

Военный суд Иудеи в лагере Офер во вторник продлил на шесть дней арест террориста «Исламского джихада» Басаама Асади, который был арестован 1 августа.

Асади является командиром «Исламского джихада» в Иудее и Самарии. Он был арестован в Дженине пограничной полицией и силами ЦАХАЛа, и именно его арест побудил террористическую группу «Исламский джихад» угрожать совершить нападение на израильтян вблизи границы с Газой, в результате чего Израиль закрыл дороги в этом районе. Когда напряженность и угрозы продолжились, Израиль начал операцию «Рассвет», чтобы положить конец угрозе.

62-летний Асади начал сотрудничать с «Исламским джихадом» в 1984 году. Он является одной из центральных и влиятельных фигур в «Исламском джихаде» и семь раз арестовывался за планирование террористических атак.

Напомним, что израильские силы демонтировали незаконный форпост Рамат Мигрон в ночь со среды на четверг и эвакуировали проживавших там активистов-поселенцев.

Кроме того, восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.

Курсор также писал, что Али Аль-Амуди, глава информационного отдела террористической организации Хамас, заявил, что израильское правительство продолжает «продавать иллюзии семьям пленных оккупационной армии» и не предоставляет никаких доказательств относительно их положения.