Силы безопасности Израиля за ночь задержали восемь подозреваемых в терроризме

В воскресенье Израиль и Исламский джихад заключили перемирие, чтобы прекратить интенсивные авиаудары и ракетные обстрелы. Аресты происходят на фоне высокой напряженности в отношениях между Израилем и палестинцами.

Восемь человек, подозреваемых в связях с терроризмом, были арестованы в Иудее и Самарии ночью в ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в четверг утром.

Аресты происходят на фоне высокой напряженности в отношениях между Израилем и палестинцами. В воскресенье Израиль и Исламский джихад заключили перемирие, чтобы прекратить интенсивные авиаудары и ракетные обстрелы, известные в Израиле как операция «Breaking Dawn».

Исламский джихад продолжает настаивать на том, что его требование — освобождение ряда заключенных из израильских тюрем — не было выполнено и может стать основанием для новой вспышки насилия. Организация Объединенных Наций, которая наряду с Катаром и Египтом была ключевым участником переговоров, поздно вечером в среду направила делегацию для посещения лидера Исламского джихада Бассена аль-Саади в тюрьме Офер.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

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