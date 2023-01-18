Верховный суд «выстрелит себе в голову», если вынесет решение против Дери — депутат ШАС

Арье Дери говорит, что не уйдет в отставку, независимо от решения.

«Верховный суд «выстрелит себе в голову», если решит отказать в назначении председателя ШАС Арье Дери министром внутренних дел и здравоохранения», — заявил депутат ШАС Авраам Бецалель в интервью телеканалу Кнессет.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я думаю, что в конце концов, если судьи дисквалифицируют его [Дери], они стреляют себе — даже в голову. Не меньше. знаю протесты и то, что происходит на улицах в свете всей этой ситуации», — сказал Бецалель.

Комментарии Бецалеля прозвучали после того, как ряд других членов ШАС Кнессет на этой неделе напали на Высокий суд в интервью СМИ, что, похоже, является скоординированной и не очень тонкой угрозой, что Кнессет отреагирует на решение против Дери, ограничив полномочия Высокого суда.

Министр благосостояния и социальных дел депутат Кнессета Яаков Марги заявил в понедельник в эфире Radio Kol Hai, «что суд не упустит возможности выстрелить себе в ногу».

«Решение против министра Дери нанесет серьезный ущерб выбору сотен тысяч избирателей. Если суд захочет использовать оговорку о «правовой необоснованности», вопрос будет вынесен на рассмотрение премьер-министра, и [оговорка] будет отменена. … Разве это не «разумно» в глазах судей, что 400 000 человек проголосовали за ШАС?», — сказал Марги.

«При желании пункт о юридической необоснованности можно отменить через 72 часа, и тогда у судей не будет возможности отменить [назначение Дери]. Надеюсь, судьи поступят мудро и не дисквалифицируют Дери», — добавил Марги.

Заместитель министра здравоохранения ШАС и заместитель министра внутренних дел депутат Кнессета Моше Арбель, а также член Кнессета Уриэль Буссо заявили, что ожидают, что суд заблокирует назначение.

СМИ сообщают, что сам Дери заявил в закрытых обсуждениях, что независимо от решения суда он не уйдет в отставку. Это означает, что премьер-министру Биньямину Нетаниягу нужно будет решить, подчиняться ли решению Верховного суда и уволить Дери или игнорировать это решение, что приведет к конституционному кризису.

Ранее Курсор писал, что Дери заявил, что не уйдет в отставку независимо от решения суда. По словам главы партии ШАС, окончательное решение будет за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Курсор также сообщал, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.