Вернулся знак, запрещающий евреям посещать Храмовую гору

Знак, предупреждающий евреев не подниматься на Храмовую гору, сегодня утром, 14 декабря, был возвращен на место после того, как его сняли неизвестные.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Знак был восстановлен по просьбе главного сефардского раввина Израиля раввина Ицхака Йосефа.

Ранее прозвучали угрозы из уст политического лидера террористической группировки ХАМАС Исмаила Хания, который заявил о мести в случае любых изменений в статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме.

«Мы абсолютно не допустим реализации сионистских планов в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в более широком смысле. Меч Иерусалима не был и не будет вложен в ножны. Хамас заключил соглашение с нашим народом по поводу благословенной мечети Аль-Акса и сохранил глубину исламского чувства связи с нашим Иерусалимом и нашей Аль-Аксой», – сказал он.

Он сделал это заявление на фоне слухов о том, что лидер ультраправой партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир, будучи министром нацбезопасности, может изменить политику касаемо статусу Храмовой горы. Полицейские десятилетиями применяли еврейский запрет на молитву ради общественной безопасности.

В понедельник, 12 декабря, Бен-Гвир заявил, что ограничения на молитвы являются антиеврейским «апартеидом» на святом месте, который следует отменить. Есть информация, что в рамках коалиционных переговоров Нетаниягу решил отклонить предложение «Оцма Иегудит» об изменении статус-кво на горе.

Согласно социологическому опросу, 50% израильских евреев полагаю, что евреи должны иметь возможность молиться в этом месте. По словам трех из четырех респондентов, разрешение на еврейскую молитву является демонстрацией суверенитета Израиля.

Среди многих раввинов принято интерпретировать еврейский закон как запрещающий посещение Храмовой горы, потому что посетители могут ступать по священной земле. Этим летом главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф назвал периодические восхождения Бен-Гвира «богохульством».

«Курсор» сообщал, что ПА и Иордания объединяют усилия, чтобы помешать любому изменению статус-кво на Храмовой горе.