ПА и Иордания объединяют усилия, чтобы помешать любому изменению статус-кво на Храмовой горе

С 1967 года территория Храмовой горы находится под управлением Исламского департамента вакуфов, контролируемого Иорданией.

«Палестинская администрация и Иордания активизируют свои совместные усилия в ближайшие недели, чтобы помешать любой попытке грядущего правого правительства в Израиле изменить статус-кво в комплексе мечети Аль-Акса/Храмовой горе в Иерусалиме», — заявил палестинский чиновник The Jerusalem Post.

Чиновник сообщил, что ПА категорически против любых попыток подорвать или положить конец исторической роли иорданской королевской семьи в охране мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме. С 1967 года святое место находится под управлением Исламского департамента вакф, контролируемого Иорданией.

По словам чиновника, палестинские и иорданские официальные лица направили администрации США и другим международным сторонам, в том числе Евросоюзу, ряд посланий, предостерегая от политики будущей израильской коалиции, особенно в отношении возможности изменения статус-кво на Храмовой горе.

Ожидается, что в ближайшие недели палестинские и иорданские официальные лица встретятся с западными лидерами, чтобы призвать их оказать давление на Израиль, чтобы тот воздерживался от любых мер, которые могут усилить напряженность и привести к еще большему насилию, сообщил чиновник.

Палестинцы и Иордания особенно обеспокоены предполагаемыми планами Израиля разделить Храмовую гору во времени и пространстве между верующими евреями и мусульманами.

Муфтий Иерусалима шейх Мохаммед Хусейн также выступил с предупреждением во время встречи высокопоставленных исламских деятелей в Иерусалиме в минувшие выходные. Хусейн сказал, что «весь мир отвергает любые попытки оккупантов изменить религиозный и исторический статус» этого места.

«Мечеть Аль-Акса — красная линия. Оно принадлежит только мусульманам», — подчеркнул он.

Тем временем ПА предупредила, что ответственность за любое ухудшение ситуации будет нести новое правое правительство Израиля. Предупреждение прозвучало в ответ на насилие, вспыхнувшее в субботу в Хевроне между палестинцами и верующими евреями.

Предупреждение также прозвучало в ответ на заявления, сделанные назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время выступления перед Республиканской еврейской коалицией. Нетаниягу сказал, что палестинцы «не хотят мира с Израилем; они не хотят государства рядом с Израилем; они хотят государство вместо Израиля».

ПА заявила, что насилие в Хевроне и высказывания Нетаниягу были признаком того, что ждет регион при новом правом правительстве Израиля.

«ПА планирует активизировать свое дипломатическое наступление на международной арене, чтобы «объяснить опасности» новой коалиции, возглавляемой Нетаниягу», — заявили палестинские официальные лица в выходные.

Ссылаясь на столкновения в Хевроне, пресс-секретарь президента ПА Набиль Абу Рудайнех сказал, что то, что произошло в городе, было «показателем того, как будет выглядеть следующий этап правления израильского экстремистского правого правительства, в которое входит глава «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир. Это правое правительство будет нести ответственность за ухудшение ситуации и нестабильность».

Он предостерег от дальнейших посещений евреями Храмовой горы , назвав эти туры «штурмом мечети Аль-Акса еврейскими экстремистами». Абу Рудайне также предостерег новое правительство от любых попыток изменить существующую историческую ситуацию на Храмовой горе. Такие попытки, предупредил он, приведут к взрыву ситуации, «и за это будет нести ответственность только израильское правительство».

Ранее Курсор писал, что Иордания призвала новое правительство Израиля не нарушать статус-кво Храмовой горы. Официальные лица Иордании, как сообщается, предупредили, что двусторонние отношения с Израилем пострадают, если новое правительство Иерусалима попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Курсор сообщал, что Иордания осудила Израиль за восхождение евреев на Храмовую гору. Представитель Министерства иностранных дел осудил Израиль за «эскалацию и продолжающиеся нарушения, совершенные экстремистами при вторжении в мечеть Аль-Акса» и на Храмовую гору.

Ранее от «подрыва статус-кво Иерусалима» в ООН предостерег король Иордании Абдалла II. Он заявил, что будущее Иерусалиме вызывает «неотложную озабоченность».

Также «Курсор» сообщал, что террористическая организация ХАМАС призвала арабское население защитить мечеть Аль-Акса от «попыток Израиля захватить власть».

Напомним, что после посещения еврейскими активистами Храмовой горы, где они затрубили в шофар, ХАМАС начал угрожать «религиозной войной» Израилю.