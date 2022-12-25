Виновника смертельного ДТП в Петах-Тикве обязали назвать сына именем погибшего

Необычный случай недавно произошел в дорожном суде в Петах-Тикве. Судья принял решение, что 24-летний мужчина, виновный в убийстве человека в автокатастрофе, должен назвать своего сына в честь погибшего. Он был также приговорен к девяти месяцам тюремного заключения с отбыванием общественных работ за то, что около трех лет назад он сбил своей машиной велосипедиста на перекрестке Бейт-Даган. Д. был очень тяжело ранен и впоследствии скончался от полученных ран.

Кроме того, его лицензия была отозвана на 15 лет, и ему было приказано выплатить семье жертвы компенсацию в размере 20 000 шекелей.

Позже виновник ДТП обратился в районный суд. В апелляции он утверждал, что после инцидента расстался со своей женой, уволился с работы, переехал к матери, перенес шок и лечился у психолога. Он попросил отменить решение судьи назвать его сына именем погибшего и чтобы срок лишения его лицензии был сокращен с 15 до 4 лет.

Судьи Центрально-Лодского районного суда установили, что заявитель лишил человека жизни. Они отклонили большую часть апелляции, но в вопросе об имени ребенка определили, что это незаконно, и отменили постановление судьи по этому поводу.

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