ДТП на шоссе 40: серьезно ранен мотоциклист

Парамедики MDA оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шамир-Ассаф Арофе.

В субботу, 24 декабря, 27-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от перекрестка Мишле.

Согласно сообщению, парамедики MDA оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шамир-Ассаф Арофе.

Ранее Курсор информировал о том, что в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем.

Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.