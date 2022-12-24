ДТП на шоссе 40: серьезно ранен мотоциклист

В субботу, 24 декабря, 27-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль.
Об этом сообщает портал Maariv.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от перекрестка Мишле.
Согласно сообщению, парамедики MDA оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Шамир-Ассаф Арофе.
Ранее Курсор информировал о том, что в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем.
Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.
Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.
Медики MDA и парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Бейлинсон с травмами головы и конечностей.
Ранее Курсор писал о том, что, в субботу, 17 декабря, 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна в Хайфе.
Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.
Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.
Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.
Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.