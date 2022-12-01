Нетаниягу посетил мероприятие в честь Дня независимости в посольстве ОАЭ

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара посетили праздничное мероприятие, посвященное 51-му Дню независимости Объединенных Арабских Эмиратов, в посольстве ОАЭ в Израиле.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Празднование национального дня Объединенных Эмиратов после исторического мирного соглашения, которое мы достигли между нами. Теплый и искренний привет!», ‒ поделился лидер Ликуда.

חוגגים את היום הלאומי של איחוד האימרויות אחרי הסכם השלום ההיסטורי שהשגנו בינינו. שלום חם ואמיתי! צילום: אלירן אביטל pic.twitter.com/Es79Eo525S — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) December 1, 2022

Это не первый пример позитивных отношений между Нетаниягу и ОАЭ. В частности, недавно президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед бен Заид аль-Нахайян поздравил политика с победой на недавних выборах в Кнессет.

Нетаниягу пообещал президенту, что сотрудничество между Израилем и ОАЭ будут еще больше процветать. Мохамед бен Заид аль-Нахайян упомянул о достижении «исторического мирного соглашения», но уточнил, что еще нужно многое сделать на благо обеих стран и всего мира. Президент добавил, что хочет в скором времени приехать в Израиль и способствовать развитию сотрудничества между странами.

Помимо этого 1 декабря, в четверг, Религиозная сионистская партия подписала коалиционное соглашение с Ликудом. По словам Нетаниягу, это стало важным шагом, приближающим к «формированию националистического правого правительства, которое будет служить всем гражданам Израиля».

Лидер Ликуда поблагодарил Смотрича за сотрудничество и выразил убежденность касаемо того, что он и председатель Религиозного сионизма будут активно и плодотворность сотрудничать » на благо народа Израиля». Подробнее о достигнутом соглашении читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Канье Уэст высмеял Нетаниягу.