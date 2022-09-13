Визит представителей ХАМАСа в москву: что это значит для Израиля

Приглашение лавровым делегации ХАМАСа в москву вызвано, скорее всего, желанием рф собрать вокруг себя хоть кого-то из своих союзников, поскольку страна стала «изгоем» на мировой арене после вторжения в Украину.

Визит главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в москву* во главе делегации террористической группировки официально имел целью переговоры с российскими официальными лицами.

Аналитики предполагают, что приглашение москвы, как и предыдущий прецедент в мае, призвано выразить недовольство Израилю.

«Власти рф обычно используют встречи с ХАМАСом, чтобы выразить недовольство Израилем, возможно, в связи с Украиной», — заявил Хиллел Фриш, старший научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS).

Майская встреч состоялась через месяц после того, как премьер-министр Израиля Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел, обвинил россию в военных преступлениях на Украине, в частности, в зверствах в Буче.

Анна Гейфман, старший научный сотрудник кафедры политологии университета Бар-Илан, считает, что это может быть общее предупреждение как способ россии предостеречь Израиль от «неверных шагов».

По словам Гейфман, «русские всегда разыгрывали антиизраильскую или антизападную карту, когда им это было удобно, начиная с советских времен». Они всегда разговаривали с террористами. Это даже не разговор — это сотрудничество», — заявила она.

Еще одна причина, по которой россия приняла ХАМАС, заключается в том, что ее возможности в плане международной дипломатии сократились, поскольку страна стала «изгоем» на мировой арене после вторжения в Украину. «У президента россии нет никого, кто хотел бы сотрудничать с ним. Поэтому он с радостью приглашает кого угодно», — сказала Гейфман.

Джонатан Шанцер, старший вице-президент по исследованиям Фонда защиты демократий, США, согласился с этим мнением: «Перед вами правительство, которое ищет дипломатических союзников по всему миру на фоне продолжающейся борьбы в Украине».

«Возможно, это акт отчаяния, попытка путина добиться легитимности. Но это, конечно, странный выбор, учитывая, что ХАМАС не может обеспечить легитимность», — добавил он.

Шанцер также заявил: «Это действительно похоже на то, что он работает над созданием новой ревизионистской оси, которая уже включает в себя иранцев, Китай и Северную Корею».

Что касается реакции Израиля, то он ожидается, что это будет «по частным каналам», учитывая, насколько осторожно действуют израильтяне. При этом Гейфман завила: «Я не думаю, что россия будет вкладывать деньги в ХАМАС. И даже если они дадут им оружие, это будет не очень хорошее оружие».

Ранее Курсор писал, что лавров встретился с главой политбюро ХАМАСа в москве: о чем говорили.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!