Лавров встретился с главой политбюро ХАМАСа в москве: о чем говорили

Приглашение политического лидера террористической группировки произошло на фоне ухудшения отношений между москвой и Иерусалимом.

Министр иностранных дел рф* сергей лавров встретился с политическим главой террористической группировки ХАМАС в москве в понедельник, что может усугубить и без того натянутые отношения между Израилем и кремлем.

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, в ходе переговоров с главой политбюро Исмаилом Хание Лавров призвал положить конец расколу между ХАМАСом и его соперником ФАТХ, возглавляемым лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Они также обсудили израильско-палестинский конфликт.

Комментариев от ХАМАСа не последовало. В субботу представитель ХАМАСа Тахер аль-Ноно заявил, что встреча состоялась по просьбе россии и что стороны обсудят двусторонние отношения и «нарушения» Израиля.

В делегацию Хание также входили заместитель главы политбюро Салех Аль-Арури и Мусса Абу Марзук и Махер Салах, два высокопоставленных члена политического крыла ХАМАС. Ожидается, что поездка продлится несколько дней.

Визит состоялся на фоне ослабления связей между Иерусалимом и москвой, главным образом из-за поддержки Израилем Украины после вторжения россии 24 февраля в ее соседнюю страну. Россия стремилась воспрепятствовать деятельности Еврейского агентства на своей территории и не проявляла терпения в отношении авиаударов, приписываемых Израилю, по иранским целям в Сирии.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!