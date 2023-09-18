Власти Израиля заявили, что посол Германии вмешивается во внутренние дела страны

В МИД вынесли иностранному дипломату выговор.

После участия посла Германии в Израиле Штеффена Зайберта в историческом заседании Верховного суда Иерусалим подал официальную жалобу на него в Берлин, считая это вмешательством во внутренние дела страны.

Об этом сообщает "ХаАрец".

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн передал жалобу через израильского посла в Берлине Рона Прозора. Также сообщается, что Зайберт получил официальный выговор со стороны израильских властей.

Отметим, всего за чуть более года Зайберт получил уже второй выговор от МИД Израиля. В Берлине пока на инцидент не отреагировали.

Скандал нашумел после того, как Зайбер в своем Твиттере написал, что Верховный суд Израиля - это «место, где нужно быть сегодня утром». На заседании Верховного суда, где он присутствовал, был рассмотрен спорный вопрос о перестановках в судебной системе, которые были осуществлены правительством Биньямина Нетаниягу.

Это историческое судебное заседание стало первым, когда все 15 судей собрались вместе для обсуждения возникших проблем. После почти 14-часового заседания председатель Верховного суда, Эстер Хают, назначила 21 день на представление поправок.

Зайберт присутствовал на этом заседании в качестве зрителя. В видеозаписи, опубликованной на его странице в социальной сети, он выразил свою поддержку: «Я считаю, что здесь происходит нечто важное для израильской демократии, и как дружественная страна мы с большим интересом следим за работой Верховного суда, поэтому я хотел увидеть все своими глазами».

Ранее мы писали, что посол Германии пошел на неожиданный шаг, связанный с судебной реформой.