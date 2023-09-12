Посол Германии пошел на неожиданный шаг, связанный с судебной реформой

В Иерусалиме могут выразить протест против его поведения.

Посол Германии в Израиле Штефан Зайберт пошел на необычный шаг для дипломата, прибыв на слушания в Верховном суде.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам Зайберта, его приезд – логичный шаг в свете интереса Германии к дебатам о правовой реформе.

"Я думаю, что здесь, в израильской демократии, происходит что-то важное, и мы, как друзья Израиля, также выражаем большой интерес к тому, что происходит в Верховном суде", – сказал посол.

По словам представителей политической системы, это является необычным шагом, реакцию на который сейчас обдумывают. Возможно, что Иерусалим выразит протест против поведения дипломата.

Ранее мы писали, что во время слушаний в Верховном суде вспыхнул скандал из-за юриста, представляющего правительство.

Так, члены оппозиционной партии Еш Атид заявили, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу способствует разрушению основополагающих принципов нашей страны из-за того, что адвокат поставил под сомнение "поспешную" Декларацию независимости страны. Там заявили, что в Израиле сформировалось правительство антисонистского, антиизраильского и антидемократического характера, которое угрожает истории и памяти основателей государства.

Отметим, что юрист Илан Бомбах выразил скепсис в отношении авторитета Декларации независимости – руководящего документа, не имеющего юридической силы.

«Курсор» ранее писал, что председатель БАГАЦа Хают бросила вызов адвокату, представляющему правительство.