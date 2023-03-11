Власти Нью-Йорка призвали жителей сделать прививку от полиомиелита перед поездкой в ​​Израиль

Министерство здравоохранения заявляет, что работает с Иерусалимом, «чтобы обеспечить скоординированный ответ» после четырех случаев заражения вирусом, недавно обнаруженных в Цфате.

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк призвал жителей сделать прививку от полиомиелита перед поездкой в ​​Израиль, где несколько детей назад тест на вирус дал положительный результат.

Об этом информирует портал The Times of Israel.

Отмечается, что департамент здравоохранения Нью-Йорка напомнил о четырех случаях, диагностированных в городе Цфат в начале этого месяца, через год после небольшой вспышки заболевания в стране.

Он призвал жителей Нью-Йорка «полностью пройти иммунизацию» перед полетом в Израиль или другие страны, где диагностированы случаи полиомиелита.

«Чиновники здравоохранения в Нью-Йорке связались со своими израильскими коллегами, «чтобы обеспечить скоординированное решение», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что помимо Израиля, CDC принял меры предосторожности против полиомиелита перед поездкой в ​​Великобританию, Украину, Афганистан, Пакистан, Индонезию, Нигерию, Кот-д’Ивуар и ряд стран Центральной Африки.

Как сообщал Курсор, 27 февраля минздрав объявил о госпитализации с подозрением на полиомиелит 8-летнего ребенка, живущего возле города Цфат. Для уточнения диагноза специалисты провели расследование среди близких родственников и друзей ребенка.

Позже мы писали о том, что еще трое детей были заражены полиомиелитом на севере Израиля в четверг, 2 марта. Это произошло через несколько дней после того, как восьмилетний ребенок был заражен вирусом в Цфате. У троих не было никаких клинических симптомов.

В последние месяцы в канализационных водах по всему Израилю был обнаружен вирус полиомиелита. Более 150 000 детей до сих пор не привиты от вируса.

Полиомиелит является острым высококонтагиозным вирусным инфекционным заболеванием, обусловленным поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующимся преимущественно патологией нервной системы. Преимущественно он протекает в бессимптомной или стёртой форме.