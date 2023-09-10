Власти опасаются новой серии терактов перед праздниками — что нужно знать

Нетаниягу проведет встречу по безопасности перед праздниками.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет сегодня встречу по вопросам безопасности на фоне увеличения террористической активности в преддверии праздников Тишрей, которые наступят в ближайшие выходные, когда будет отмечаться Рош ха-Шана.

Встреча пройдет в рамках подготовки к дискуссии, которая, как ожидается, состоится в кабинете министров политической безопасности в ближайший вторник.

На прошлой неделе на фоне снижения боеспособности некоторых формирований ЦАХАЛа, в том числе ВВС, министр обороны Йоав Галант предупредил, что «мы переживаем сложный период безопасности во всех секторах» и что найдутся те, кто попытается нам навредить под эгидой праздников. Чтобы гарантировать, что граждане Израиля переживут безопасно в этот период, система безопасности готовится к широкому развертыванию.

Ожидается, что сегодня в центре внимания участников встречи будет решение министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ограничить посещения палестинских заключенных.

В обсуждении примут участие Йоав Галант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, начальник Генштаба генерал-майор Халеви, глава ШАБАКа Ронен Бар и глава ШАБАСа Кети Пери.

Как сообщают ивритоязычные СМИ, сегодня учасники обсуждения выступят против с решения Бен-Гвира относительно заключенных палестинцев, опасаясь обострения напряженности в сфере безопасности.

Как уже упоминалось, значительная часть напряженности в сфере безопасности связана с решением министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ограничить посещения семьями заключенных палестинцев до одного раза в два месяца вместо одного раза в месяц. Этот шаг вызвал критику со стороны органов безопасности, а также оппозицию со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Заключенные, напомним, объявили, что в ближайший четверг они объявят массовую голодовку, если решение Бен-Гвира действительно вступит в силу.

В Израиле Храмовая гора также определяется как возможный очаг ухудшения ситуации с безопасностью, и поэтому предпринимаются разъяснительные усилия, чтобы успокоить этот район и предотвратить ситуацию, какая наблюдалась на прошлый Песах, когда десятки ракет были запущены по Израилю с территории Ливана. Это был самый крупный обстрел со времен Второй ливанской войны в 2006 году. Затем четыре ракеты упали в населенных пунктах, и многие другие были перехвачены «Железным куполом». Позже ЦАХАЛ возложил ответственность на ХАМАС, и ВВС Израиля в ответ атаковали территорию Ливана.

Курсор писал, что подчиненным Бен-Гвира приказали игнорировать его решения — СМИ.